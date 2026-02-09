Ligue 1 France: Habib Beye limogé par le Stade Rennais

Le Stade Rennais a annoncé ce lundi le départ d’Habib Beye du poste d’entraîneur de l’équipe première, après la défaite concédée à Lens. L’ex-joueur international sénégalais, âgé de 48 ans, paie ainsi les résultats récents du club breton.

Arrivé à la tête de l’équipe en janvier 2025 pour succéder à Jorge Sampaoli, Beye avait auparavant réussi à maintenir le club en Ligue 1. Cette saison, Rennes occupe la sixième place mais traverse une passe difficile, enchaînant quatre revers consécutifs, dont une élimination face à l’OM en Coupe de France (3-0) et la défaite 3-1 à Lens, match au cours duquel il avait écarté son gardien titulaire Brice Samba du groupe pour des raisons disciplinaires.

Sur le banc rennais, l’ancien défenseur de l’OM a dirigé 39 rencontres au total, avec un bilan chiffré à 18 victoires, 7 nuls et 14 défaites.

Le club indique avoir ouvert une procédure concernant l’entraîneur principal et ses adjoints Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. En attendant l’issue de ces démarches, les entraînements de l’équipe professionnelle seront confiés, pour une durée indéterminée, à Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand.

Selon Ouest‑France, Franck Haise, libre depuis son départ de Nice et ancien technicien de la réserve rennaise, serait pressenti pour prendre la relève sur le banc du Stade Rennais.