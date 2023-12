Liga: Xavi et le Barça prennent cher après l’humiliation infligée par Gerone

-Publicité-



La terrible déroute du Barça à domicile contre Gerone (2-4), nouveau leader de la Liga, a régalé les médias espagnols qui en ont fait leur une ce lundi.

Le Barça a essuyé ce weekend une lourde défaite en Liga. Les Blaugranas se sont inclinés face à Gerone (2-4), à l’occasion de la 16è journée du championnat. Peu entreprenants, avec une défense aux abonnés absents, les Catalans ont vu les visiteurs faire le show dans l’antre barcelonais.

Une grosse humiliation du Barça qui a fait le chou gras des médias espagnols ce lundi. « Un récital d’un leader sans limites », titre par exemple le journal Marca. AS de son côté placarde en manchette: « ici c’est Girona qui fait la loi », mettant en avant le « récital à Montjuic » des poulains de Michel. Mundo Deportivo titre: « Un coup de leader », tandis que l’autre média catalan, Sport, met en une: « un Barça inférieur » et souligne que « le leader, c’est bien Girona »



Les journaux espagnols s’en sont également pris à Xavi, qui n’a visiblement plus de solution dans un Barça en chute libre. « Girona est une bien meilleure équipe que le Barça, et ses joueurs sont plus compétitifs. Et ça, c’est le plus inquiétant. […] Girona semblait être le grand club, face à un mauvais Barça. Il faut féliciter Girona et exiger que Xavi prenne des mesures. Ce sont trop de matchs où l’équipe a frôlé l’humiliation », peut-on lire dans Sport.

« Xavi n’est pas l’homme qu’il faut pour entraîner le Barça. Il réussira peut-être, mais pas au Barça », a-t-on aussi entendu dans El Chiringuito. Après 16 journées, les Culés pointent à une triste quatrième place au classement de la Liga, à sept points de leur rival de dimanche, et à cinq unités du Real Madrid.