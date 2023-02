Liga: un nouveau trophée pour Karim Benzema

La saison 2021-2022 exceptionnelle de Karim Benzema continue de lui valoir des récompenses avec cette fois-ci le titre du MVP de la Liga, à lui décerné lundi soir, lors du 75e Grand Gala de Mundo Deportivo.

Grand artisan de la saison 2021-2022 du Real Madrid qui a remporté la Liga et la Ligue des champions, Karim Benzema continue de récolter les fruits de sa performance XXL. L’attaquant français a été récompensé lundi soir par le média ibérique Mundo Deportivo. Le joueur de 35 ans a en fait été élu MVP de la Liga lors du 75e Grand Gala de Mundo Deportivo tenu hier soir.

Fier de ce nouveau titre, le Ballon d’Or 2022 n’a pas pu faire le déplacement à Barcelone pour recevoir son titre. Le capitaine madrilène traîne une blessure à la cuisse droite, contractée jeudi dernier lors de la victoire face à Valence (2-0) en Liga. Un coup dur pour l’ancien lyonnais, forfait pour la Coupe du monde des clubs champions qui se déroule à Rabat au Maroc, où les Merengues affrontent les Égyptiens d’Al Ahly ce mercredi en demi-finale.

En son absence, c’est Emilio Butragueño , directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, qui est venu récupérer le trophée de KB9. «Merci beaucoup pour vos aimables paroles. Au nom de Karim et du Real Madrid, merci merci beaucoup pour cette reconnaissance qui récompense une saison spectaculaire pour Karim. Il est notre capitaine, il est un bel exemple non seulement pour les supporters du Real Madrid mais aussi pour ceux qui aiment le football. Il a un palmarès impressionnant, il a tout gagné, dont cinq Ligues des Champions. C’est un honneur d’avoir un joueur de sa classe, notamment par rapport aux valeurs qu’il transmet. C’est très important que les sportifs soient un exemple pour la société et il l’est. Alors merci beaucoup», a déclaré le dirigeant espagnol après avoir reçu le Graal.

Cette saison, Karim Benzema a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues. De retour à l’entrainement (en salle) après sa blessure, comme il l’a confirmé sur son compte Instagram, le ballon d’or 2022 pourrait reprendre du service avec les siens samedi prochain, lors de la finale du Mondial des clubs, à condition bien sûr que les hommes de Carlo Ancelotti se qualifient pour le dernier tour.