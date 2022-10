Liga : petite victoire du Real Madrid à Getafe, Militão buteur

Le Real Madrid est venu à bout de Getafe (0-1) ce samedi soir, lors de la 8e journée de Liga, au Coliseum Alfonso Pérez. Eder Militão a inscrit l’unique but de la rencontre.

Après avoir perdu ses premiers points de la saison dans le championnat espagnol le weekend dernier, nul (1-1) contre Osasuna, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Getafe ce samedi soir pour le compte de la huitième journée de Liga. Dans un derby madrilène très peu emballant, les Merengues se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

En l’absence de Karim Benzema, mis au repos pour ce duel, c’est Éder Militão qui ouvrait rapidement le score en début de rencontre. Sur le deuxième corner de la partie, Luka Modric a parfaitement déposé le ballon sur la tête de l’international Brésilien au premier poteau (1-0, 3e). On croyait alors que le champion d’Espagne en titre allait dérouler, mais plus aucun but ne sera marqué dans le match. Rodrygo croyait bien faire le break à la 58è minute, mais son but a été signalé hors-jeu par la VAR. Petite victoire (1-0) donc pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Avec ce succès, le Real Madrid prend provisoirement la tête de la Liga en attendant la rencontre du FC Barcelone contre le Celta Vigo, dimanche soir. Le weekend prochain, les coéquipiers de Karim Benzema accueilleront les Blaugrana à Bernabeu pour le Clasico. Un choc qui promet d’être explosif entre les deux favoris pour le titre dans le championnat espagnol cette année.