Liga: le Real Madrid vient à bout de l’Athletic Bilbao

Ce samedi soir, à l’occasion de la 18è journée de Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Dans une rencontre plutôt disputée, les Merengue se sont imposés aux forceps sur le score de 2-0.

Après la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Getafe (1-0), un peu plus tôt dans la journée de ce dimanche, le Real Madrid devait s’imposer contre Bilbao pour revenir à trois points du leader du championnat espagnol. Une mission pas aisée, dans un stade du San Mames toujours délicat pour les protégés de Carlo Ancelotti. Bousculés par les locaux, les Madrilènes ont pu compter sur leur qualité technique pour décrocher une victoire cruciale sur le score de 2-0.

En début de rencontre, le Real Madrid était gêné par le pressing haut, mis en place par les Basques et peinait à se créer des occasions. Mais sur une action de classe, les Merengue trouvaient l’ouverture de la marque avant la demi-heure de jeu. Sur la droite, Federico Valverde centrait vers le second poteau où Marco Asensio remisait en retrait de la tête pour Karim Benzema, qui effectuait quelques pas de retrait avant de déclencher une reprise du gauche qui se logeait sur la droite du but et Unai Simon(1-0, 24e). La Casa Blanca conservait ce court avantage jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, Bilbao pressait encore plus les Madrilènes dans leur camp. Conséquence, les protégés de Carlo Ancelotti étaient totalement désorganisés et n’arrivaient plus à sortir le ballon de leur moitié de terrain. Mais les Basques n’en profitaient pas et ne se procuraient que des occasions timides. Inaki Williams croyait bien avoir égalisé pour les locaux, mais le but était refusé pour une position de hors-jeu (78e).

En souffrance, le Real Madrid faisait finalement le break (2-0, 90e) grâce à Toni Kroos, entré en cours de jeu. Avec cette victoire 2-0, les coéquipiers de Luka Modric s’en sortent bien et reviennent donc à trois points du FC Barcelone, leader du championnat. Lors de la prochaine journée, les Madrilènes accueilleront la Real Sociedad au Santiago Bernabeu.