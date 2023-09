Liga: le Real Madrid passe devant le Barça, Gerone leader

-Publicité-

Le Real Madrid a pris la deuxième place au classement de la Liga après sa victoire de ce mercredi face à Las Palmas (2-0). Les Madrilènes passent devant le Barça mais derrière Gerone, nouveau leader.

La septième journée de Liga se poursuivait ce mercredi avec une rencontre entre le Real Madrid et Las Palmas. Douchés le weekend dernier par l’Atletico Madrid (0-4), les Merengues se devaient de réagir pour rester dans la course au titre. Et les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas failli à leur mission, avec une victoire 2-0 face à la modeste équipe de Palmas.

Sans leur buteur providentiel, Jude Bellingham, laissé sur le banc au coup d’envoi, les Madrilènes ont longtemps buté sur le gardien adverse, Alvaro Valles, qui a réalisé cinq arrêts décisifs face à Rodrygo (5e), Brahim Diaz (25e) et Joselu (21e, 44e, 45e). Il aura fallu les arrêts de jeu de la première mi-temps pour voir l’équipe hôte prendre l’avantage au score. Une réalisation signée Brahim Diaz, auteur de son premier de la saison (45+3, 1-0).

Libérés, la bande à Vinicius Junior, entré en jeu en seconde période, après une absence de plus d’un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, va faire le break avant l’heure de jeu. Et c’est la recrue Joselu qui s’en est chargée avec un but de la tête (54e, 2-0). Une deuxième réalisation qui scella d’ailleurs le marquoir électronique qui est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Le Real Madrid prend donc les trois points de cette partie et revient à la deuxième place au classement, devant le Barça tenu en échec par Majorque (2-2) la veille. Et à une longueur derrière Gerone, qui a pris les rênes du championnat après sa précieuse victoire sur la pelouse de Villarreal (2-1) grâce à un but d’Eric Garcia, prêté par le Barça.

Dans l’autre match de la soirée, l’Athletic Bilbao, quatrième et réduit à 10, a été tenu en échec par Getafe 2-2, malgré un quatrième but de l’international ghanéen Inaki Williams. La Real Sociedad a pris le dessus sur Valence (1-0), pour le choc de cette 7e journée, qui se terminera jeudi avec les rencontres Grenade-Betis Séville, et Osasuna-Atlético Madrid.

