Liga: le Real Madrid envisage un retour de Luka Modrić

Parti en 2025 après treize saisons à Madrid, Luka Modrić pourrait faire son retour au Real sous une autre forme. Selon la presse espagnole, le club merengue réfléchirait à lui confier un rôle de direction ou de conseil, avec l’aval de Florentino Pérez.

Selon Marca, le Real Madrid étudierait la possibilité de faire revenir Luka Modrić dans ses rangs, sous une forme encore à définir. Une perspective qui témoigne du lien fort entre le club merengue et l’un de ses joueurs emblématiques. Le milieu de terrain croate a quitté le club madrilène en mai 2025, après treize saisons marquées par de nombreux succès. Il avait ensuite rejoint l’AC Milan pour un contrat de courte durée.

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Modrić reste néanmoins dans le viseur du Real Madrid, malgré des adieux particulièrement émouvants intervenus il y a un peu plus d’un an. En interne, Florentino Pérez aurait ouvert la porte à un éventuel retour, laissant au joueur une large liberté quant à la nature de son futur rôle au sein de l’organigramme du club. Plusieurs pistes seraient à l’étude, allant d’une fonction de directeur sportif à un poste de consultant exécutif, dans une logique de transmission et d’intégration de son expérience au sein de la maison blanche. Une décision finale n’aurait toutefois pas encore été arrêtée, mais le Real Madrid semble déterminé à maintenir un lien fort avec l’un des symboles récents de son histoire.





