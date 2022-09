Liga: le Real Madrid écrase Majorque et reprend sa place de leader

Devant son public du Santiago Bernabeu, le Real Madrid a écrasé Majorque (4-1) ce dimanche, pour le compte de la 5è journée de Liga. Les Madrilènes repassent devant le FC Barcelone au classement.

Personne n’arrête le Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti ont enchaîné ce dimanche une cinquième victoire consécutive en Liga. Opposé à Majorque, pour le compte de la 5è journée du championnat, les coéquipiers de Karim Benzema, absent pour cause de blessure, l’ont emporté sur le score de 4-1. Tout avait pourtant mal commencé pour les Merengues qui ont concédé l’ouverture de la marque à la 35è. Sur un coup-franc bien tiré, c’est Muriqi qui venait placer sa tête au second poteau.

Dominateurs lors de ce premier acte, les protégés de Carlo Ancelotti vont refaire leur retard en toute fin de première mi-temps. Parti de son camp, Federico Valverde remontait tout le terrain et finissait d’une frappe magnifique sous la barre (45e+5). Un but incroyable qui faisait rugir le Santiago Bernabeu. Les deux équipes retournaient au vestiaire sur ce score nul. En seconde période, le Real va mettre l’accélérateur dans le dernier quart d’heure pour plier le match.

Après un fabuleux travail de Rodrygo, Vinicius mystifiait son défenseur avant d’ajuster d’un subtil lob le gardien adverse (2-1, 73e). On se dirigeait alors vers cette courte victoire du Real, mais Rodrygo (90è) et Rüdiger (93è), son premier but sous le maillot blanc, alourdissait le score. Sans forcer, les Madrilènes s’imposaient donc devant leur public (4-1). Avec ce succès, le Real Madrid reprend la tête du Championnat avec deux points sur le FC Barcelone. De son côté, Majorque tombe pour la deuxième fois de la saison et pointe désormais à la 13eme place.