Liga : le Real Madrid dompte l’Atletico et poursuit son sans-faute

Le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de l’Atletico (2-1) dans le derby madrilène, ce dimanche, à l’occasion de la 6è journée de Liga. C’est le sixième succès consécutif des Merengues en championnat cette saison.

Même sans Karim Benzema, le rouleau compresseur du Real Madrid ne s’arrête pas. En l’absence du français, blessé, la Casa Blanca s’est offerte ce dimanche le derby madrilène contre l’Atletico (2-1), à l’occasion de la sixième journée de Liga. Un match sous tension à cause de la polémique autour de Vinicius Junior. Plusieurs petites échauffourées ont d’ailleurs éclaté entre les deux équipes dès l’entame.

Dominateurs en début de partie, les Colchoneros vont pourtant concéder l’ouverture du score à la 18è. Dans un fantastique une-deux entre Rodrygo et Tchouaméni, le Français déposait le ballon par-dessus la défense pour le Brésilien qui fusillait Oblak (0-1, 18e). Un but célébré par les Merengues avec quelques pas de danse, devant des supporters de l’Atletico en colère. Avant la pause, les protégés de Carlo Ancelotti faisaient le break grâce à Valverde. Après une combinaison avec Modric, Vinicius s’infiltrait dans la surface et trouvait le poteau. Mais Fede avait suivi l’action pour inscrire le (0-2).

Au retour des vestiaires, l’Atlético se montrait de plus en plus dangereux et finissait par réduire l’écart en fin de match, avec un but très chanceux signé Hermoso consécutif à un corner (1-2, 83e). Le buteur va se faire expulser quelques minutes plus tard pour une faute sur Ceballos (deuxième jaune). Avec ce succès, le Real Madrid enchaîne une sixième victoire consécutive en Liga et reprend son fauteuil de leader, devant le FC Barcelone.