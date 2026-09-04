Liga : Le Real Madrid défie le Real Betis à Séville avec la première place en ligne de mire

Le Real Betis accueille le Real Madrid ce vendredi 4 septembre 2026 à 21h00 à l’Estadio de La Cartuja à Séville, dans le cadre de la 4e journée de La Liga. Ce duel andalou constitue le premier grand test de la saison en déplacement pour les hommes de la capitale, opposés à une formation sévillane réputée accrocheuse.

Les visiteurs abordent cette rencontre en pleine possession de leurs moyens offensifs après avoir enchaîné trois victoires consécutives lors des trois premières journées de championnat. Les Madrilènes ont lancé idéalement leur exercice en disposant de l’Espanyol Barcelone (2-1), avant de surclasser nettement la Real Sociedad (4-1) puis d’infliger un lourd revers à Malaga (4-0).

Grâce à cette série inaugurale sans faute, le club madrilène pointe à la deuxième position de Liga avec 9 points glanés sur 9 possibles. Cette récolte maximale place l’équipe à égalité parfaite de points avec le rival et leader du championnat, le FC Barcelone, rendant chaque point crucial dans la course au sommet.

En face, le Real Betis aborde cette confrontation avec un bilan comptable de deux victoires et une défaite après trois rencontres disputées. Si les Sévillans ont fait preuve d’une grande rigueur défensive pour s’imposer par la plus petite des marges contre la Real Sociedad (1-0) et Valence (1-0), ils ont également connu une sévère défaillance face à Levante (2-5).

Une délocalisation temporaire au stade de La Cartuja

Le cadre de cette affiche présente par ailleurs une particularité logistique notable, puisque le Real Betis évolue temporairement au stade olympique de La Cartuja pour disputer l’ensemble de ses rencontres à domicile. Les supporters andalous investiront ainsi les tribunes de cette enceinte sévillane pour porter leur équipe face au géant madrilène.