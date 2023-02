Liga: le Real Madrid cible deux cracks pour remplacer Benzema

Avec un contrat qui arrive à échéance à la fin de la saison et de récurrents pépins physiques, l’ère Karim Benzema au Real Madrid tire inexorablement à sa fin. Et déjà les Madrilènes visent deux cracks pour remplacer le buteur français.

Depuis 2009, Karim Benzema est la figure de proue du Real Madrid et a connu une ascension fulgurante, comme en témoignent ses performances lors de la saison 2021-22 qui lui ont valu de remporter la Ligue des champions et la Liga, ainsi que le Ballon d’Or l’année dernière.

Cependant, ses récents problèmes de blessure et la fin imminente de son contrat ont incité le Real Madrid à chercher d’autres options pour remplacer Benzema. Ainsi, le club s’intéresse à deux attaquants pour succéder au Français : Richarlison, l’attaquant brésilien de Tottenham, et Dusan Vlahovic, l’attaquant serbe de la Juventus.

Selon ESPN, ces deux joueurs suscitent un fort intérêt de la part du champion d’Europe en titre, qui envisagent de les recruter lors de la période de transfert estivale. Richarlison a rejoint Tottenham l’été dernier et a fait bonne impression, notamment lors de la Coupe du monde avec le Brésil, où il a joué un rôle important. Un transfert au Real Madrid serait une option attrayante, mais il ne serait pas bon marché car Tottenham voudra récupérer l’argent dépensé pour son acquisition.

Vlahovic, quant à lui, intéresse les plus grands clubs européens depuis l’été dernier et un transfert pourrait être envisageable étant donné les difficultés de la Juventus. En effet, si la Juventus ne peut pas jouer en Ligue des champions, elle pourrait être contrainte de vendre certains joueurs. Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Vlahovic avait tenté de faciliter un transfert vers le Real Madrid car il était frustré par sa situation à la Juventus et admirait le club espagnol, se montrant ouvert à un transfert là-bas.