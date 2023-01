Liga: le Real Madrid chute face à Villarreal

Le Real Madrid s’est incliné (1-2) ce samedi après-midi sur la pelouse de Villarreal lors de la 16e journée de Liga. Une très mauvaise opération pour les Merengues qui peuvent voir le FC Barcelone s’envoler au classement.

Difficilement vainqueur de Valladolid (2-0) lors de la dernière journée du championnat, le Real Madrid n’a pas eu autant de réussite ce samedi contre Villarreal. En déplacement sur la pelouse du sous-marin jaune, à l’occasion de la 16è levée de Liga, les Merengues se sont logiquement inclinés sur le score de 2-1.

Dès l’entame du match, les protégés de Carlo Ancelotti étaient bousculés par une équipe locale très bien en place tactiquement et qui avait le contrôle du jeu. Malgré plusieurs tentatives des deux côtés, le score était gelé à la pause. Au retour des vestiaires, la rencontre s’emballait. Sur une erreur de Mendy, auteur d’une relance interceptée par Parejo, Moreno trouvait Pino qui trompait Courtois du droit (1-0, 47e) pour donner l’avantage à Villarreal.

Sonné, le Real Madrid devait toutefois attendre l’heure de jeu et une faute de Foyth pour voir Benzema égaliser sur penalty (1-1, 60e). Mais dans la foulée, Alaba perdait ses appuis et provoquait, à son tour, un penalty transformé par Moreno qui redonnait l’avantage aux siens (2-1, 63e). Malgré leurs efforts en fin de match et les entrées de Vazquez, Rodrygo ou encore Camavinga, les Madrilènes ne parvenaient pas à égaliser.

Avec cette défaite, le Real Madrid perd du terrain sur le FC Barcelone, qui peut prendre trois points d’avance sur les Merengues en cas de victoire sur la pelouse des Colchoneros ce dimanche soir.