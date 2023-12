Liga : le Real Madrid arrache la victoire face à Alavés, Ancelotti « très satisfaits »

-Publicité-

Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Alavés ce jeudi soir, à l’occasion de la 18e journée de la Liga. Dans une rencontre beaucoup plus compliquée que prévue, les Madrilènes ont arraché la victoire (1-0) en toute fin de match.

Après le nul, un peu plus tôt dans la journée de ce jeudi, de Gérone sur la pelouse du Bétis Séville (1-1), le Real Madrid avait la possibilité de reprendre la place de leader du championnat espagnol. Pour cela, il fallait battre Alaves, un club en quête de points. Et la rencontre a été très difficile pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui se sont en plus retrouvés à 10 contre 11, après l’expulsion de Nacho en début de seconde période (54e).

Mais, faisant preuve de résilience, le Real Madrid a su contenir son adversaire avant de tuer le match en toute fin de partie. Sur corner magistral de Toni Kroos, Lucas Vasquez plaçait une tête pour arracher une victoire inespérée en terres basques (1-0, 90e+2). Avec ce succès, le Real Madrid reprend son trône de leader de la LIga et termine même champion d’automne.

La réaction de Carlo Ancelotti

Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti était satisfait du résultat. « Nous sommes très satisfaits de cette tête de soirée car ça a été difficile et compliqué, mais grâce à « L’énorme engagement de l’équipe nous avons gagné. Jouer à dix durant plus d’une demi-heure a engendré un effort énorme. C’est pour cela que nous avons mérité de gagner au final« , a déclaré le technicien italien en conférence de presse.

Il reconnaît toutefois que le match a été très difficile: « Le match a été compliqué et à un de moins tout le monde pensant que nous aurions pu faire un faux pas ce soir. Cette équipe a une énergie peu commune. Nous avons bien résisté, bien joué et bien défendu à dix et au final nous ont été récompensés ». Désormais, les joueurs madrilènes prendront une pause bien méritée avant de revenir aux affaires l’année prochaine.