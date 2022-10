Liga: le Rayo punit Séville, l’Atletico Madrid déchante, Lewandowski sauve le Barça

Grâce à un but en toute fin de rencontre de Lewandowski, le Barça a arraché la victoire face à Valence (1-0), ce samedi, en 12è journée de Liga. L’Atletico Madrid et le FC Séville se sont de leur côté, inclinés respectivement face à Cadix (2-3) et contre Rayo (0-1).

La douzième journée de Liga se jouait ce samedi avec plusieurs rencontres disputées à travers les pelouses espagnoles. A Mastella, Valence recevait le Barça dans le choc de ce soir. Un match qui a finalement souri aux visiteurs qui se sont imposés sur le score de 1-0. Maladroits dans une rencontre entachée par les sorties sur blessure de Cavani (Valence), Jules Koundé et Eric Garcia (Barça), les Blaugranas ont longtemps buté sur la défense adverse.

Il a fallu attendre les dernières minutes de la fin de la rencontre pour finalement voir les Culés dévierger le marquoir électronique grâce à une frappe de Robert Lewandowski au second poteau suite à un centre de Raphinha, entré en seconde période. Avec ce score étriqué, les poulains de l’entraineur Xavi Hernandez prennent provisoirement la place de leader du championnat devant le Real Madrid, qui recevra Gérone dimanche après-midi, tandis que Valence reste 10e.

L’Atletico Madrid s’incline

Troisième au classement avant le coup d’envoi, avec un point de plus que la Real Sociedad (4è), l’Atletico Madrid a raté l’occasion de sécuriser sa position sur le podium. Les Colchoneros se sont inclinés ce soir, en déplacement sur la pelouse de Cadix. Au terme d’un match spectaculaire, les visiteurs se sont inclinés sur le score de 3-2.

Punis d’entrée par Theo Bongonda à la première minute, les Madrilènes ont concédé un nouveau but à dix minutes de la fin. Alex Fernandez semblait donner la victoire à son équipe avec une belle réalisation à la 81è minute. Mais c’était sans compter sur le réveil des hommes de Diego Simeone qui recollèrent à la marque avant la fin du temps règlementaire.

Joao Felix, annoncé sur le départ en raison de son faible temps de jeu depuis le début de la saison, a arraché l’égalisation pour sa formation avec un sublime ciseau (2-1, 85e), puis une frappe lointaine imparable (2-2, 89e). Le match se dirigeait donc vers la fin avec ce score de parité, jusqu’à ce que Sobrino vienne marquer à la 99e minute sur un contre éclair des locaux (3-2, 90e+9). Une nouvelle désillusion pour l’Atletico, déjà éliminé de la Ligue des champions, écarté dès les phases de groupe. Décidément, ça sent la crise.

Séville s’enfonce

En difficulté en championnat, le FC Séville se rapproche un peu plus de la zone de relégation. Les Ché ont en effet essuyé une nouvelle défaite, cette fois-ci contre le Rayo Vallecano. Peu entreprenants dans une rencontre disputée au stade Ramón Sánchez Pizjuán, les Andalous se sont inclinés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Alvaro Garcia sur un service d’Unai Lopez (61e).

Au classement, les Rojiblancos sont désormais à la 16ème place, à égalité de points de Cadix qui est la première équipe de la zone rouge. Leurs bourreaux s’envolent à la 8ème position, à seulement deux unités du Top 5 espagnol.