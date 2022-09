Liga: le président Javier Tebas a fait son choix entre Benzema et Lewandowski

Ce mardi, lors de la présentation des albums Panini de la Liga de cette saison, le président du championnat espagnol Javier Tebas a confié qu’il était un fan du Real Madrid, donc qu’il préférait Karim Benzema à Robert Lewandowski.

Recrue phare de l’été du côté du FC Barcelone, Robert Lewandowski va se disputer le titre de Pichichi avec Karim Benzema. Et les deux attaquants sont déjà en forme en ce début de saison, avec 4 buts pour le polonais et trois pour le français. Interrogé sur cette rivalité naissante, le président de la Liga Javier Tebas, a avoué son penchant pour KB9 et le Real Madrid.

« Je suis pour le Real Madrid, comme je l’ai toujours dit. Je préfère donc Benzema », a déclaré le dirigeant du championnat espagnol lors de la présentation des albums Panini de la Liga de cette saison. Des propos qui feront certainement parler en Catalogne où l’on accuse depuis toujours la Liga de favoriser le Real Madrid, notamment dans les décisions arbitrales.

Javier Tebas s’est également exprimé sur l’arrivée d’Aurélien Thouaméni au Real Madrid, qu’il estime être le meilleur recrutement du dernier mercato estival en Espagne. « Tchouaméni va surprendre tout le monde. Je pense même qu’il sera plus décisif que Lewandowski après le départ de Casemiro à Manchester United », a déclaré l’espagnol quand on lui a demandé quelle était la meilleure recrue de l’été dans son championnat.