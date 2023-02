Liga: le groupe du Real Madrid pour le choc contre Valence

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le match contre Valence, jeudi, en Liga. Un groupe de 21 joueurs avec le retour d’Aurélien Tchouaméni.

Le Real Madrid affronte Valence ce jeudi au Santiago Bernabeu. Un choc comptant pour le match en retard de la 17è journée de Liga. Deuxième du championnat avec cinq points de retard sur le Barça, leader, la Casa Blanca n’a pas droit à l’erreur au risque de voir les Catalans, qui jouent ce soir face à Bétis, prendre le large au classement.

Une mission à la portée des Madrilènes qui reçoivent une équipe de Valence en difficulté cette saison avec une piteuse 14è place. « Nous avons joué un très bon match contre la Real Sociedad. C’était un match complet. Nous nous améliorons sous tous les aspects. Les joueurs se sentent mieux physiquement. C’est pourquoi nous jouons mieux. Notre défense est par exemple plus solide maintenant. Nous n’avons concédé qu’un seul but contre l’Atlético lors des trois derniers matchs», a déclaré Ancelotti.

Pour ce match, le technicien italien a fait appel à un groupe de 21 joueurs. Dans le lot, on retrouve l’attaquant Français Karim Benzema, moins flinguant depuis son sacre au Ballon d’Or. Le coach merengue récupère également deux joueurs pour ce match : Carvajal et Aurélien Tchouaméni. En revanche, David Alaba, Ferland Mendy (qui sera absent environ deux mois) et Lucas Vazquez manquent toujours à l’appel.

Le groupe du Real Madrid face à Valence: