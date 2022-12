Liga: le groupe du Real Madrid face à Valladolid avec Benzema

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs convoqués pour le déplacement sur la pelouse du Valladolid en Liga (vendredi). Un groupe de 21 cadres avec Karim Benzema.

Après la Premier League ou encore la Ligue 1, c’est au tour de la Liga de reprendre ses droits de cité. Le championnat espagnole redémarre ce vendredi avec les rencontres de la 15è journée. Au rang de celles-ci, un choc décisif entre le Real Madrid et Valladolid. Les Merengues se déplaceront en effet au stade José-Zorrilla chez leurs adversaires. Un match où les trois points de la victoire sont indispensables aux Madrilènes, deuxièmes avec deux points de moins que le Barça, leader, qui affronte l’Espanyol, samedi, dans le derby barcelonais.

Pour ce match, l’entraîneur Carlo Ancelotti a fait appel à ses meilleurs joueurs. Le technicien italien a convoqué 21 de ses cadres dont son capitaine Karim Benzema. Écarté de l’équipe de France en raison d’une blessure à la cuisse gauche le 19 novembre, trois jours à peine avant l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie, l’attaquant a attendu la défaite de la France en finale contre l’Argentine (3-3 a.p., 4 t.a.b à 2) pour annoncer la « fin » de sa carrière en équipe de France, le 19 décembre.

« Karim est revenu le 10 décembre, après les vacances que nous avons données à tous ceux qui étaient au Mondial. Il est revenu plutôt bien, il a commencé à travailler avec l’équipe. Il a joué trente minutes lors du premier match amical, ensuite 45, et sa condition physique s’est améliorée. Il est très enthousiaste à l’idée de revenir, parce qu’il a peu joué durant la première moitié de la saison, et je suis sûr qu’il va montrer toute sa qualité », a assuré Ancelotti sur son joueur ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match.

Egalement revenus du Mondial qatari, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et les brésiliens Vinicius Junior, Eder Militao et Rodrygo sont également du voyage tout comme les belges Thibaut Courtois et Eden Hazard.

Le groupe du Real Madrid face à Valladolid:

