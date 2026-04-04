Liga: le groupe du Barça face à l’Atlético Madrid

Leader de Liga, le FC Barcelone reçoit l’Atlético de Madrid avec l’ambition de frapper fort, malgré plusieurs absences, dans un duel décisif pour le haut du classement. La liste des Blaugrana pour ce duel au sommet est tombé.

Le sommet de la 30e journée de Liga promet des étincelles. Ce samedi soir, le FC Barcelone, solide leader du championnat, reçoit l’Atlético de Madrid pour un duel très attendu au sommet du classement.

Quelques heures plus tôt, le Real Madrid aura l’opportunité de mettre la pression sur les Catalans. Mais du côté barcelonais, le message est clair : il faudra répondre sur le terrain. Les hommes d’Hansi Flick entendent bien frapper un grand coup face à un concurrent direct.

À la veille de cette affiche, le club blaugrana a dévoilé son groupe pour la rencontre. Pour ce rendez-vous crucial, Flick a retenu 23 joueurs. Plusieurs absences notables sont à signaler, notamment celles de Raphinha, Frenkie de Jong et Andreas Christensen. En revanche, le technicien allemand pourra compter sur des éléments clés comme Jules Koundé, Alejandro Balde ou encore Eric García. Le jeune prodige Lamine Yamal figure également dans le groupe.

La liste du Barça:



