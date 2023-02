Liga: le FC Barcelone domine le Betis et conforte sa place de leader

A l’occasion du match en retard de la 17è journée de Liga, le FC Barcelone se rendait sur la pelouse du Real Bétis ce mercredi soir. Les Blaugranas sont difficilement venus à bout de leur adversaire sur le score de (2-1), et conforte leur place de leader.

Sans surprise, les protégés de Xavi monopolisaient le ballon dès le début de partie, sans pour autant trouver la faille dans le camp adverse. Dans ce premier acte, c’est le jeune prodige Pedri qui était très en vue. Il perdait d’ailleurs un face-à-face contre le gardien sévillan à la 37è. Les deux équipes retournaient donc aux vestiaires sur un score nul et vierge. Les choses s’accéléraient par contre à la reprise.

Toujours très dominateur dans cette rencontre, le FC Barcelone ouvrait finalement la marque un peu après l’heure de jeu. Après un débordement, Alejandro Baldé trouvait seul au second poteau Raphinha, qui battait Rui Silva (0-1, 65e). Une délivrance pour les Catalans qui vont faire le break dans les 10 dernières minutes, grâce à l’inévitable Robert Lewandowski de retour après trois matchs de suspension. Bien trouvé par Ronald Araujo, le polonais finissait l’action comme il savait le faire (2-0, 80è).

Les Verdiblancos réduisaient la marque dans les ultimes minutes après un malheureux but contre son camp de Jules Koundé (1-2, 85e). Sans conséquence sur le résultat final. Avec cette victoire (2-1), le FC Barcelone conforte sa place de leader, et prend provisoirement 8 points d’avance sur le Real Madrid, qui affronte Valence ce jeudi soir (21h, GMT+1). De son côté, le Real Betis perd l’occasion de se rapprocher des places qualificatives en la Ligue des champions et reste 6e.