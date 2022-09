Liga : le FC Barcelone corrige Séville, le Real Madrid solide leader

Le FC Barcelone a largement battu le FC Séville (0-3) ce samedi soir, pour le compte de la quatrième journée de Liga. Robert Lewandowski a encore inscrit un but. De son côté, le Real Madrid a consolidé sa première place du championnat espagnol en dominant le Real Bétis (2-1).

On n’arrête plus le FC Barcelone. Les Catalans ont idéalement préparé leur début en Ligue des Champions la semaine prochaine, en s’imposant contre le FC Séville (0-3) au Stade Ramón Sánchez Pizjuán, à l’occasion de la quatrième journée de la Liga ce samedi soir. Après un début de rencontre difficile, Raphinha ouvrait le score (21è) pour le Barça, en plaçant une tête sur un ballon piqué de Robert Lewandowski dégagé sur la ligne. C’est le premier but du brésilien sous ses nouvelles couleurs.

En domination après l’ouverture du score, les blaugranas faisaient le break grâce à Lewandowski. Après une superbe transversale de Jules Koundé, une nouvelle fois titulaire sur le côté droit de la défense des Culés, le polonais enchaînait un contrôle poitrine, puis une reprise de volée qui n’a laissé aucune chance au portier adverse (0-2, 36e). En début de seconde période, Eric Garcia parachevait le succès des siens sur une nouvelle passe décisive de Jules Koundé (0-3, 50).

Grâce à cette victoire, le FC Barcelone consolide sa deuxième au classement de la Liga et prépare parfaitement la réception du Viktoria Plzen ce mercredi en Ligue des Champions. De son côté, le FC Séville est 17è du championnat espagnol à seulement un petit point de la zone rouge. Un début de saison catastrophique pour les Andalous.

Le Barça a répondu au Real Madrid

Plus tôt dans la journée, le Real Madrid, champion d’Espagne en titre, recevait le Real Bétis pour son premier match de la saison au Santiago Bernabeu. Les hommes de Carlo Ancelotti se montraient dangereux dès l’entame de la rencontre, et Vinicius Jr ouvrait le score sur un lobe subtil après une délicieuse passe en profondeur de David Alaba (1-0, 9è). Mais le Bétis, invaincu au coup d’envoi, est revenu rapidement dans le match grâce à un but de Sergio Canales (1-1, 17è).

En seconde période, les Madrilènes mettaient le pied sur le ballon et multipliaient les occasions sans pour autant trouver à nouveau le chemin des filets. C’est finalement Rodrygo qui va délivrer tout un stade, en redonnant l’avantage et la victoire aux siens à la 65è. Grâce à ce succès (2-1), le Real Madrid consolide sa place de leader du championnat espagnol, avec 12 points en 4 matchs. Un total tout simplement parfait.