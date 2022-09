Liga: Le Barça va attaquer en justice l’Atlético pour Antoine Griezmann

Selon les informations de Mundo Deportivo ce jeudi matin, le FC Barcelone va traduire en justice l’Atletico Madrid qui ne fait jouer Antoine Griezmann que moins de 30 min par match, pour éviter de payer 40 millions d’euros aux Blaugranas.

C’est l’affaire pour le moins loufoque de ce début de saison en Liga. Prêté par le Barça à l’Atletico Madrid pour la deuxième saison d’affilée, Antoine Griezmann ne joue que moins de 30 min par match depuis le début du nouvel exercice avec les Colchoneros. Selon la presse espagnole, c’est un subterfuge utilisé par le club madrilène pour éviter de lever la clause de rachat automatique du français qui s’élève à 40 millions d’euros, applicable si ce dernier dispute au moins 50% des matches des Rojiblancos auxquels il participe durant le temps de son prêt.

Mais, selon Mundo Deportivo, les services juridiques du FC Barcelone ont déjà pris le contre-pied de cette stratégie de l’Atletico. Le média espagnol explique que par le biais de ses avocats, le Barça a déjà convoqué le club madrilène pour leur préciser que Griezmann remplissait déjà la condition nécessaire pour que le paiement des 40 M€ ait lieu. Pour les services juridiques des Catalans: le contrat stipule 50% des matchs sur la premiere année du prêt, la seconde étant en option, et cette condition a déjà été rempli lors du dernier exercice, où Griezmann avait disputé 80% des matchs des Colchoneros, selon les Culés. Une lecture du contrat qui sera sans doute contestée par l’Atletico Madrid.

De son côté, Antoine Griezmann, qui revient en forme lors des derniers matchs avec un but salvateur contre Porto lors de la première journée de la Ligue des Champions, préfère se concentrer sur le côté sportif. «Ce n’est pas seulement entre mes mains. Je remercie Dieu d’être ici. La vérité, c’est que ma famille est contente. Il est clair que j’aimerais jouer plus mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne», avait-il déclaré après la victoire de l’ATM contre les Portugais (2-1) mercredi dernier. Affaire à suivre…