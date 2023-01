Liga: le Barça s’offre l’Atletico et s’envole en tête du classement

Au terme d’une rencontre très tendue, le FC Barcelone s’est imposé contre l’Atletico Madrid (1-0) ce dimanche soir, à l’occasion de la 16è journée de Liga. Les Blaugranas prennent désormais trois points d’avance sur le Real Madrid.

C’était le choc de cette 16è journée du championnat espagnol, et ça aura tenu toutes ses promesses, en tout cas sur le plan de l’engagement. En déplacement sur la pelouse de l’Atletico Madrid, le FC Barcelone s’est offert une victoire précieuse sur la plus petite des marges (1-0). Mais ce fut difficile pour les hommes de Xavi, qui ont été très bousculés par une équipe locale très solide.

Le début de rencontre était en faveur des Culés qui se procuraient plusieurs occasions grâce à Andreas Christensen (9e) et Ansu Fati (10e). C’est donc logiquement que le Barça ouvrait le score à la 22è minute de jeu. Sur une très belle action collective, l’international français, Ousmane Dembélé battait le gardien adverse sur une belle passe de Gavi. C’est le cinquième but de Dembélé en Liga cette saison. Fort de ce but, les Catalans repartaient à l’abordage pour tenter de faire le break, mais la pause est survenue sur cette petite différence.

En seconde période, le match se hachait et les cartons se sont multipliés surtout dans le dernier quart d’heure, avec des avertissements pour Ángel Correa (79e), Andreas Christensen (82e), Nahuel Molina (85e) et Raphinha (87e). Deux cartons rouges ont été enfin donnés à Stefan Savic et Ferran Torres qui se sont frittés au sol (90e+2). Le score de ce duel ne changeait toutefois plus, et le Barça s’offrait une victoire importante.

Au classement, le FC Barcelone prend trois points très importants pour s’installer confortablement en tête du classement, devant le Real Madrid. Les Colchoneros de leur côté sont 5ème. La semaine prochaine, les Blaugranas ne joueront pas en championnat en raison de la Super Coupe d’Espagne, en revanche, l’Atlético de Madrid se déplacera à Almeria dimanche après-midi, au cours de la 17ème journée de Liga.