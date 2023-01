Liga: le Barça s’offre Gerone et met la pression sur le Real Madrid

Le Barça s’est difficilement imposé face à Gerone (1-0) ce samedi, à l’occasion de la 19è journée de Liga. Les Blaugranas prennent provisoirement 6 points d’avance sur le Real Madrid qui affronte la Real Sociedad, dimanche.

Le Barça a enchaîné ce samedi sa huitième rencontre sans défaite depuis le début de l’année 2023. Les Blaugranas se sont imposés face à Gerone cet après-midi, à l’occasion de la 19è journée de Liga. Opposés aux Blanquivermells dans un match disputé à Montilivi, les Catalans ont battu leur hôte sur le score de 1-0. Un but inscrit par Pedri à l’heure de jeu.

La Liga 2022-2023 | Journée 19 | Estadi Municipal de Montilivi | - 16h15 Girona v n n v d 0 : 1 Voir score Match terminé Barcelona v v n v v Pedri 61'

Peu dangereux surtout en première période et contraints de faire sans Ousmane Dembele, sorti sur blessure en début de rencontre, les hommes de Xavi ont eu du mal à violer les cages adverses, à l’instar d’un tir d’Ansu Fati qui a fui le cadre (29è) et d’une tentative de Pedri stoppée par le gardien de Gerone.

Il a fallu attendre le second acte de la partie pour voir les visiteurs plus entreprenants. Lancé par Jordi Alba, Pedri se chargea d’ouvrir le score, profitant notamment d’une sortie hasardeuse du portier adverse (0-1, 61è).

Malgré quelques grosses occasions des Blanquivermells en fin de rencontre, Martin (87e) et Roca (89e), le Barça conservera ce court avantage jusqu’au coup de sifflet final. Les Blaugranas remportent donc le match et prennent provisoirement six points d’avance sur le Real Madrid (2è) qui reçoit la Real Sociedad (3è), dimanche, pour le choc de cette 19è journée.