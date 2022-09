Liga: le Barça déroule contre Elche, Lewandowski voit double

Le FC Barcelone recevait Elche ce samedi, pour le compte de la 6è journée de Liga. Les Culés se sont largement imposés sur le score de 3-0. Robert Lewandowski a inscrit un doublé.

La mésaventure à Munich est déjà oubliée par le FC Barcelone. Après la défaite (0-2) sur la pelouse du Bayern mardi dernier, lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, les Catalans recevaient Elche ce samedi à l’occasion de la sixième levée du championnat espagnol. Une rencontre largement remportée (3-0) par les hommes de Xavi.

Après un début de rencontre compliqué, les visiteurs se retrouvaient rapidement à 10 après l’expulsion de Gonzalo Verdu (14è). Face à une équipe qui jouait très bas, les Culés ont trouvé l’ouverture du score à la 34è grâce à l’inévitable Robert Lewandowski, avant que Memphis Depay ne fasse le break (2-0, 41e). Au retour des vestiaires, Robert Lewandowski s’offrait un doublé (3-0, 47e) et enfonçait un peu plus une équipe d’Elche sous l’eau toute la rencontre et qui n’aura rien pu faire.

Avec ce succès, le FC Barcelone remporte son 5eme match de la saison en Liga et conserve son invincibilité dans le championnat espagnol. En outre, grâce à ces trois points supplémentaires, les Blaugranas reprennent provisoirement la tête du classement en attendant évidemment le derby de Madrid entre le Real et l’Atlético.