Liga: l’Atlético réagit après les insultes racistes contre Vinicius lors du derby

Dans des propos relayés par Marca ce lundi, l’Atletico Madrid a fermement condamné les insultes racistes à l’encontre de Vinicius Jr lors du derby contre le Real Madrid, dimanche dernier.

Le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de l’Atletico (2-1) dans le derby madrilène, ce dimanche, à l’occasion de la 6è journée de Liga. Une rencontre qui a tenu ses promesses, mais qui a été quelque peu gâchée par certains supporters des Colchoneros. En effet, avant le début du choc, plusieurs dizaines de fans de l’Atleti, entassés devant le Civitas Metropolitano, ont scandé des chants racistes à l’encontre de Vinicius Junior, la star brésilienne du Real. Des insultes qui ont continué durant toute la rencontre.

Dans des propos relayés par Marca, le club colchonero « condamne fermement tout type d’attitude à caractère raciste » et a contacté les autorités pour demander que les auteurs de cet « acte exécrable soient identifiés ». « Si ce sont des socios du club, le régime des sanctions leur sera appliqué. L’attitude de quelques-uns ne représente ni le club, ni la grande majorité de ses supporters, qui ont encore une fois donné l’exemple de la bonne conduite hier (dimanche) et qui ont soutenu notre équipe tout au long du match dans le respect du rival », ajoute l’Atletico.

Les autorités espagnoles s’en mêlent

Une affaire qui est prise à bras-le-corps par les autorités espagnoles. Sur les ondes de la Cadena Ser, le secrétaire d’État aux Sports a déclaré: « Nous devons analyser toutes les informations qui parviennent à la Commission anti-violence et qu’elles soient transmises au Parquet pour qu’il puisse agir ». José Manuel Franco, qui n’hésite pas à définir les auteurs comme « des fous, des personnes non présentables qui n’aiment pas le football » et des « criminels », a promis « le plus grand poids de la loi ».

Le maire de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, a également exprimé sa colère. « Je le dis en tant que maire de Madrid mais aussi, comme vous le savez, en tant que fan de l’Atlético. J’ai honte qu’il y ait des supporters de l’Atlético capables de crier ce type d’insultes racistes« , a-t-il confié dans des propos relayés par Mundo Deportivo. De son côté, la Liga a déjà produit un rapport sur l’incident qui a été transmise à la Fédération espagnole de football et à la commission anti-violence de l’État.