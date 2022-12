Liga: l’Atletico domine Elche et monte provisoirement sur le podium

Dans le cadre de la 15e journée Liga, ce jeudi soir, l’Atlético de Madrid a battu Elche (2-0) au Wanda Metropolitano. Les Colchoneros sont provisoirement troisièmes du championnat espagnol.

A l’instar de la Première League et de la Ligue 1, la Liga était également de retour pour la période des fêtes. A cette occasion, l’Atletico Madrid recevait ce jeudi soir Elche pour le compte de la 15è journée du championnat. Battus par Majorque (1-0) lors de la dernière levée, avant la pause internationale, les protégés de Diego Simeone devaient s’imposer pour relever la tête. Une mission accomplie avec une victoire obtenue sur le score de 2-0.

Dans un premier acte dominé par les coéquipiers d’Antoine Griezmann deux équipes retournent aux vestiaires sur un score nul et vierge. Tout va s’accélérer dans le second acte. Les Colchoneros s’en sont remis à deux buts signés João Félix (55e) et Alvaro Morata (73e) pour s’imposer. À noter que le match s’est terminé à dix contre neuf après les expulsions de Hermoso (53e) côté madrilène, et de Verdu (45e) et Quina (89e) pour les Franjiverdes.

Grâce à cette victoire, l’Atlético Madrid prend provisoirement la troisième place du classement de Liga, en attendant la rencontre de la Real Sociedad contre Osasuna ce samedi. Les protégés de Diego Simeone retrouveront le championnat espagnol le 8 janvier prochain avec un choc palpitant contre le FC Barcelone.