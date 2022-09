Liga: La date et l’heure du clasico entre le Real et le Barça connues

Selon les informations de DAZN Espagne, le premier clasico officiel de la saison, entre le Real Madrid et le FC Barcelone, aura lieu au Santiago Bernabeu le samedi 16 octobre prochain à 16h15 (heure espagnole).

Malgré les départs des deux monstres sacrés, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone reste le match le plus attendu de la planète football. Une rencontre qui devrait retrouver de sa magie cette saison, avec les arrivées XXL cet été chez les Blaugranas, notamment Robert Lewandowski. Et le Real n’est pas à plaindre non plus, avec les explosions de ses jeunes talents, tels que Valverde, Vinicius Jr ou encore Aurélien Tchouaméni.

La première confrontation officielle entre les deux géants espagnols cette saison, est donc particulièrement attendue et elle aura lieu en Liga, le 16 octobre prochain au Santiago Bernabeu à 16h15 (heure espagnole). Ce sera à l’occasion de la 9è journée de la Liga. Un choc qui va se disputer quelques jours après une nouvelle journée en Ligue des Champions. En effet, quand le Real ira en Pologne affronter le Shakhtar le 11 octobre, le Barça recevra l’Inter le lendemain. La fatigue pourrait donc jouer un rôle important dans ce duel.

🚨 ¡ES OFICIAL! 🚨#ElClásicoEnDAZN que disputarán @realmadrid y @FCBarcelona_es se jugará el domingo, 16 de octubre, a las 16:15h 🗓️⌚️



¡Y atención, porque @Guaje7Villa y @GUTY14HAZ liderarán el equipo de DAZN para este partidazo! 👏



¡No se lo puede perder NADIE! 🔥 pic.twitter.com/7aoh9ehIvB — DAZN España (@DAZN_ES) September 26, 2022