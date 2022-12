Liga: Karim Benzema libère le Real Madrid contre Valladolid

Pour le compte de la 15è journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé ce vendredi soir sur la pelouse du Real Valladolid (2-0), grâce à un doublé de Karim Benzema en fin de partie.

Après plusieurs semaines de pause, le Real Madrid a effectué son retour à la compétition ce vendredi soir à l’occasion de la 15è journée du championnat espagnol. A deux points du FC Barcelone au coup d’envoi de la partie, les Merengues avaient l’opportunité de prendre provisoirement la tête de Liga en cas de victoire. Et dans une partie compliquée, les hommes de Carlo Ancelotti s’en sont remis au Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, pour s’offrir un succès important sur le score de 2-0.

Dans une première mi-temps animée et globalement dominée par le Real Madrid, les deux équipes retournaient au vestiaire sur un score nul et vierge. En seconde période, Valladolid profitait d’un temps faible des Merengues pour s’offrir quelques occasions, mais n’arrivait pas à battre un Thibaut Courtois impérial sur sa ligne. Et comme presque toujours, c’est Karim Benzema qui montrait le chemin du succès aux siens. D’abord sur penalty (1-0, 83e), avant de s’offrir le doublé sur un service de son compatriote Eduardo Camavinga (2-0, 89e).

Grâce à ces trois points, acquis au bout du temps réglementaire, le Real Madrid prend provisoirement la tête de Liga, en attendant le derby catalan entre le FC Barcelone et l’Espanyol, prévu ce samedi après-midi. De son côté, le Real Valladolid reste bloqué à la 15e place et peut nourrir des regrets.