Liga : Javier Tebas tacle Florentino Pérez

Dans un message posté sur son compte Twitter, le président de la Liga a taclé le patron du Real Madrid, Florentino Perez qui a critiqué le modèle économique actuel du championnat espagnol.

Ce dimanche se tenait l’assemblée annuelle des socios du Real Madrid. Au cours de son discours, le président des madrilènes, Florentino Perez, a abordé plusieurs sujets notamment la Super League, mais aussi le modèle économique de la Liga, qu’il a comparé avec d’autres sports.

« Comment La Liga peut-elle fêter avec succès la vente de son produit au même prix qu’il y a quatre ans, alors que nous sommes dans un contexte d’inflation ? La perte d’abonnés dans les canaux de paiement a chuté de 40% et la solution est… d’augmenter les prix. Rendre plus cher pour ceux qui restent », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca.

Sans surprise, ces propos de Perez n’ont évidemment pas plu au président du championnat espagnol, Javier Tebas, qui a réglé ses comptes publiquement, sur son compte Twitter: « des erreurs de pommes et d’oranges en comparant d’autres cultures (NFL) et sports (Federer/Nadal). Ses données et son analyse de marché sont des compteurs de bar. Florentino Pérez ne nous protège pas ! ». Les passes d’armes entre les deux hommes ne sont pas prêtes de s’arrêter.

Dice FP (sic): "el RM tiene la responsabilidad de proteger al fútbol ante cientos de millones de aficionados"



Luego confunde peras con manzanas comparando otras culturas (NFL) y deportes (Federer/Nadal). Su análisis de datos y mercado es de barra de bar. FP ¡no nos protejas!🙏 pic.twitter.com/pYttc2SmnM — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 2, 2022