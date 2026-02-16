Liga J24 : Bakambu marque pour le Real Betis contre Majorque

Le 15 février 2026, Cédric Bakambu a de nouveau trouvé le chemin des filets lors de la 24e journée de Liga. Au stade Son Moix, l’attaquant congolais a converti une passe d’Antony dans la surface, décochant une frappe en une touche qui est allée se loger dans la partie basse du côté gauche du but.

Le 15 février 2026, Cédric Bakambu a de nouveau trouvé le chemin des filets lors de la 24e journée de Liga. Au stade Son Moix, l’attaquant congolais a converti une passe d’Antony dans la surface, décochant une frappe en une touche qui est allée se loger dans la partie basse du côté gauche du but.

Titularisé en pointe, Bakambu a offert au Real Betis l’avantage juste avant la pause (45+2′), permettant à son équipe de regagner les vestiaires avec deux longueurs d’avance. Dans le second acte, Majorque a réduit l’écart mais n’a pas réussi à renverser le score : le Betis s’impose finalement 2-1.

Après des semaines de disette en championnat, ce but constitue un véritable soulagement pour l’ancien international congolais. Avant cette rencontre, il n’avait inscrit qu’un seul but en neuf apparitions en Liga et avait souvent été remplaçant. Avec cette réalisation, il porte désormais son total à deux buts en dix matches de championnat, et à trois réalisations toutes compétitions confondues, accompagnées de deux passes décisives en dix-huit sorties.

Publicité

Conséquences pour le Betis