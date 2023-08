Liga: Bellingham offre la victoire au Real Madrid face au Celta Vigo

-Publicité-

Le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du Celta Vigo (1-0) ce vendredi soir, à l’occasion de la troisième journée du championnat espagnol. Jude Bellingham a inscrit l’unique but de la partie.

Le Real Madrid enchaîne. Après deux victoires, contre Bilbao (2-0) et Alméria (3-1), lors des deux premières journées de Liga, les Merengue se rendaient ce vendredi soir sur la pelouse du Celta Vigo pour la troisième journée de championnat. Dans une rencontre qui a mis du temps à se dessiner, les hommes de Carlo se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0).

La première mi-temps s’achevait sur un score nul et vierge. A noter toutefois la blessure de Vinicius Jr qui a abandonné ses coéquipiers à la 18e minute de jeu. Au retour des vestiaires, le Real Madrid tentait le tout pour le tout pour ouvrir le score et avait une opportunité en or à la 70e, mais Rodrygo loupait son penalty.

- Publicité-

C’est finalement Jude Bellingham qui va délivrer les siens. Sur un corner de Kroos, dévié par Joselu, l’Anglais battait le portier adverse pour l’unique but de la partie (1-0, 81e). L’ancien de Dortmund devient par la même occasion le meilleur buteur de Liga, avec 4 buts en 3 matches.

Grâce à cette courte victoire, le Real Madrid reste en tête du classement, avant un derby contre Getafe. En revanche, les Galicéens devront battre Almeria pour empocher leur premier succès cette saison.

Articles similaires