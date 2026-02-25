L’IFC mobilise une assurance-crédit de 6 milliards USD pour permettre des prêts aux PME

L’International Finance Corporation (IFC), branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a finalisé une police d’assurance-crédit de 6 milliards USD signée avec 19 compagnies d’assurance internationales. Ce montage, qui ne constitue pas un prêt direct, couvre le risque de défaut des emprunteurs et permet à l’IFC d’augmenter son effet de levier : l’institution peut désormais prêter jusqu’à 10 milliards USD à des banques et institutions financières appelées à refinancer les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les marchés émergents.

La police agit comme une couverture contre les pertes potentielles liées au non-remboursement des prêts accordés par l’IFC aux intermédiaires financiers. En s’appuyant sur ce filet, l’IFC réduit son exposition directe tout en facilitant la mobilisation de capitaux privés vers des acteurs locaux. Les établissements prêteurs bénéficient ainsi d’un appui pour augmenter leurs volumes de crédit en direction de clients plus petits et souvent moins bien servis par le système bancaire traditionnel.

Les MPME représentent, selon l’IFC, plus de 90 % des entreprises et environ 70 % des emplois dans ces économies ; elles constituent la cible prioritaire de ce dispositif. Parmi les assureurs impliqués figurent des acteurs mondiaux tels que AIG, Allianz, Chubb et Swiss Re, qui apportent des capacités de prise de risque et diversifient leurs portefeuilles tout en s’appuyant sur l’expertise opérationnelle et d’évaluation de projets de l’IFC.

Modalités, historique et portée

Cette opération s’inscrit dans le cadre du Programme de portefeuille de co-prêts gérés (Managed Co-Lending Portfolio Program, MCPP) lancé par l’IFC en 2017. Depuis son démarrage, le MCPP a mobilisé 15,5 milliards USD auprès d’assureurs et autres investisseurs privés, constituant une plateforme destinée à canaliser des ressources vers les marchés émergents, y compris vers des pays fragiles ou affectés par des conflits.

Concrètement, la police d’assurance-crédit transférée aux assureurs couvre une partie des risques associés aux portefeuilles de prêts gérés par l’IFC. L’IFC conserve des rôles clés : sélection des projets, évaluation de la qualité du crédit et suivi des portefeuilles. Ce dispositif vise à réduire les coûts et les délais liés à l’octroi du crédit par les institutions locales en leur fournissant une garantie partielle qui rend certains prêts plus attractifs pour les prêteurs commerciaux.

Makhtar Diop, directeur général de l’IFC, a rappelé l’importance des petites et moyennes entreprises comme moteurs de création d’emplois et a souligné la complémentarité entre secteur public et secteur privé dans le montage de ce type d’instruments. Les assureurs trouvent dans cette initiative une opportunité de participer au développement économique tout en appliquant des techniques de gestion du risque adaptées aux portefeuilles cofinancés par l’IFC.

