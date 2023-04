Licenciement à l’Elysée : la détresse d’un agent pousse au suicide

- Publicité-

Les conditions de travail difficiles des employés de l’Elysée sont mises en lumière par le drame qui s’est produit récemment. Un agent du service « argenterie » a été licencié après 23 années de services. Désemparé, il s’est jeté sous un train le week-end suivant son renvoi.

Le personnel de l’Elysée, composé de près de 800 personnes, est sous le feu des projecteurs depuis que le magazine Marianne a dévoilé les conditions de travail difficiles des « petites mains » de la présidence. Le licenciement brutal d’un agent du service « argenterie » a mis en lumière la souffrance que peut entraîner un tel événement. Frédéric avait travaillé pendant 23 ans à entretenir la vaisselle précieuse de l’Elysée, avant d’être licencié sans ménagement, selon le magazine Marianne.

Suite à cette nouvelle, Frédéric a sombré dans la détresse et s’est jeté sous un train le week-end suivant son renvoi. Il n’avait sur lui qu’un badge de la présidence autour du cou, témoignant de son appartenance à l’Elysée. La tragédie a suscité une grande émotion parmi ses collègues, qui ont été réunis par Emmanuel et Brigitte Macron pour recevoir leur soutien.

Le témoignage d’un ex-syndicaliste du palais présidentiel a confirmé les difficultés que rencontrent les employés de l’Elysée, confrontés à des licenciements « brutaux » et à un climat de travail exécrable. Les « vieux » sont particulièrement visés, avec des mises à disposition de leur corps d’origine qui les privent de leur logement de fonction.

« On lui a dit qu'il était remis à disposition de son corps d'origine et qu'il allait perdre son logement de fonction quai Branly », explique, Patrick Pradier, un ex-syndicaliste du palais présidentiel.

« Il y a un profond trouble qui secoue le personnel… En ce moment, l’ambiance de travail est exécrable au ‘Château’. Ils virent les ‘vieux’ en les remettant brutalement à disposition de leur corps d’origine… Une aide psychologique a été proposée aux membres de l’intendance pour les soutenir », a-t-il ajouté

Face à cette situation, une aide psychologique a été proposée aux membres de l’intendance pour les soutenir. Espérons que cette initiative permettra de prévenir de nouveaux drames et d’améliorer les conditions de travail de ces employés de l’ombre.