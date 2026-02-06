Benin Web TV
LIVE

Libye : Saïf al-Islam Kadhafi inhumé à Bani Walid en présence de milliers de partisans

Mardi 3 février, Saïf al-Islam Kadhafi a été tué à Zintan. Il était le fils de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi et se présentait comme candidat à la présidence de la Libye.

Le · MàJ le
Actus
187vues
Libye : Saïf al-Islam Kadhafi inhumé à Bani Walid en présence de milliers de partisans
Publicité
1 min de lecture
Google News

Mardi 3 février, Saïf al-Islam Kadhafi a été tué à Zintan. Il était le fils de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi et se présentait comme candidat à la présidence de la Libye.

La mise en terre de Saïf al-Islam Kadhafi a eu lieu vendredi après-midi à Bani Walid.

Bani Walid se situe dans l’Ouest libyen, à environ 170 kilomètres au sud de Tripoli. La ville est reconnue comme le fief de la tribu Werfalla, qui est restée fidèle au colonel Kadhafi.

Publicité

Depuis la veille des funérailles, une importante affluence de personnes a commencé à converger vers Bani Walid. Les cérémonies funéraires ont réuni des milliers de participants. La tenue des obsèques s’est déroulée sous une surveillance sécuritaire renforcée.

Articles liés

Pologne : le parquet lance un mandat d’arrêt contre un ex-ministre en fuite en HongrieFrance : Abdelkrim Bellot condamné à 30 ans pour la fusillade de VilleruptNiger : attaque contre le poste de douane de Kouré, à 60 km à l’est de NiameyRoyaume-Uni : Danone élargit le rappel de lait infantile aux lots d’Aptamil et Cow&#038;Gate
Merci pour votre lecture — publicité