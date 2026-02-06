Libye : Saïf al-Islam Kadhafi inhumé à Bani Walid en présence de milliers de partisans

Mardi 3 février, Saïf al-Islam Kadhafi a été tué à Zintan. Il était le fils de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi et se présentait comme candidat à la présidence de la Libye.

La mise en terre de Saïf al-Islam Kadhafi a eu lieu vendredi après-midi à Bani Walid.

Bani Walid se situe dans l’Ouest libyen, à environ 170 kilomètres au sud de Tripoli. La ville est reconnue comme le fief de la tribu Werfalla, qui est restée fidèle au colonel Kadhafi.

