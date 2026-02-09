Libye : naufrage au large, 53 personnes mortes ou portées disparues

Le 6 février, une embarcation a sombré au large de Zuwara, sur la côte libyenne. L’accident a suscité l’intervention des équipes présentes sur place et l’attention des organisations humanitaires suivant les flux migratoires depuis la région.

D’après un communiqué diffusé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les autorités libyennes ont récupéré deux femmes originaires du Nigeria qui se trouvaient à bord. Ces deux survivantes ont été prises en charge après le sauvetage.

Les récits recueillis auprès des rescapées témoignent de pertes humaines douloureuses : l’une a dit avoir perdu son mari lors du naufrage, l’autre a déclaré ne plus retrouver ses deux nourrissons, selon l’OIM.

Contexte et conséquences