Libye : l’ouragan Daniel laisse au moins 20 morts dans son sillage

L’est de la Libye est plongé dans le deuil alors que l’ouragan Daniel a provoqué des inondations dévastatrices, laissant derrière lui un bilan de morts s’élevant à au moins 20 personnes. Les autorités libyennes déclarent l’état d’urgence dans les zones touchées et prennent des mesures pour faire face à cette catastrophe naturelle sans précédent.

L’ouragan Daniel a frappé violemment la côte est de la Libye, laissant dans son sillage une tragédie humaine déchirante. Les derniers chiffres officiels font état de 20 décès confirmés jusqu’à présent, mais les autorités redoutent que ce nombre puisse augmenter à mesure que les secours poursuivent leurs opérations.

Selon les informations fournies par le centre médical al-Bayda et le service des ambulances et des urgences gouvernementales, les villes d’Al-Bayda et de Shahat ont été durement touchées, avec 12 décès signalés. La ville de Susah, située dans l’est, a également été gravement touchée, avec un bilan provisoire de 7 morts, dont 3 femmes. La tragédie s’est étendue à la ville d’Al-Marj, où un homme âgé a perdu la vie dans sa voiture.

La tempête méditerranéenne Daniel a balayé plusieurs régions de l’est de la Libye, causant d’énormes quantités de pluie, des tempêtes et des orages, ainsi que des vents dépassant les 70 kilomètres par heure et des vagues de plus de 4 mètres de haut. Les conséquences de ces conditions météorologiques extrêmes ont été dévastatrices, provoquant des inondations massives et la destruction des infrastructures.

Face à cette catastrophe sans précédent, le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibeh, a déclaré que toutes les villes touchées par les inondations et les pluies torrentielles de l’est du pays sont désormais déclarées « zones sinistrées ». Cette mesure vise à mobiliser des ressources et une assistance immédiate pour les communautés affectées.

Le porte-parole du service de crise et d’urgence, l’officier Walid Al-Orfi, a souligné la gravité de la situation, déclarant que « les eaux du barrage de Derna ont atteint les habitations, ce qui a entraîné la destruction des routes reliant les villes après la montée du niveau de l’eau de plus de trois mètres ». Les autorités de l’est de la Libye ont également annoncé la suspension des cours dans tous les établissements scolaires publics et privés, la fermeture des magasins, et ont imposé un couvre-feu pour faire face à la crise.