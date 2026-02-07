Libye : le cerveau de l’attaque du consulat américain de Benghazi extradé vers les États-Unis

Le 11 septembre 2012, le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye, a été visé par une attaque menée par environ vingt combattants se revendiquant du jihad.

Au cours des violences, l’ambassadeur américain Chris Stevens et un employé, Sean Smith, ont trouvé la mort. Les deux hommes sont décédés dans l’incendie d’une villa où ils s’étaient réfugiés pendant l’assaut.

La même journée, une deuxième attaque a frappé un bâtiment utilisé par la Central Intelligence Agency (CIA). Dans cet épisode séparé, deux membres de l’unité d’élite Navy SEALs ont été tués lors d’une attaque au mortier contre l’immeuble.

Quatorze ans après ces événements, les autorités américaines ont annoncé l’arrestation d’un homme présenté comme l’un des acteurs clés des opérations qui ont visé les installations américaines à Benghazi.

La justice des États-Unis a précisé que le suspect, identifié comme al-Zoubeir al-Bakouch, a été extradé vers le territoire américain. Selon les informations fournies par les instances judiciaires américaines, al-Zoubeir al-Bakouch fera l’objet d’un procès aux États-Unis.