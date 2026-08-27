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Libye : la NOC signe un accord de partage de production avec Chevron dans le bassin de Syrte

La National Oil Corporation (NOC) libyenne a signé le 24 août 2026 un accord de partage de production avec Chevron pour l’Area 106 du bassin de Syrte, dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du tour d’appels d’offres de 2025.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Libye : la NOC signe un accord de partage de production avec Chevron dans le bassin de Syrte
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Chevron avait été désignée adjudicataire de ce bloc en février 2026, sous réserve de la signature d’un accord de partage de production. La signature du 24 août intervient ainsi six mois après l’attribution initiale annoncée par le groupe américain.

L’accord porte sur l’Area 106, aussi désignée S4, dans le bassin de Syrte. Libyan Express présente ce périmètre comme une zone de 7 437 km².

La NOC et Chevron avaient déjà signé le 28 avril 2026 un protocole d’accord sur l’évaluation de ressources non conventionnelles dans les bassins de Syrte, Murzuq et Ghadamès, signe d’un rapprochement engagé avant la conclusion du nouveau contrat.

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