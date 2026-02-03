Libye : Décès de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen
Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, figure parmi les membres de la famille de l’ex-homme fort du pays.
Considéré pendant de longues années comme un possible successeur de son père, Saïf al-Islam faisait également l’objet de mandats de la Cour pénale internationale, qui le recherchait pour des accusations de crimes contre l’humanité.
Plusieurs sources contactées par RFI ont indiqué que Saïf al-Islam Kadhafi a été tué mardi 3 février.
