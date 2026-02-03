Libye : Décès de Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen

Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, figure parmi les membres de la famille de l’ex-homme fort du pays.

Considéré pendant de longues années comme un possible successeur de son père, Saïf al-Islam faisait également l’objet de mandats de la Cour pénale internationale, qui le recherchait pour des accusations de crimes contre l’humanité.