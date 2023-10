Libéria : un second tour de la présidentielle opposera George Weah à Joseph Boakai

- Publicité-

La commission électorale du Libéria a annoncé qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue lors du scrutin du 10 octobre, ce qui entraînera un second tour de l’élection présidentielle. George Weah, le président sortant, se mesurera à son principal rival, Joseph Boakai, pour le poste de président.

La commission électorale nationale du Libéria a publié les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 10 octobre, confirmant la tenue d’un second tour. Aucun des candidats en lice n’a réussi à atteindre les 50 % plus une voix nécessaires pour être élu dès le premier tour. George Weah, l’ancienne légende du football et actuel président, a obtenu 43,83 % des voix, tandis que Joseph Boakai, du parti d’opposition Unity Party, a recueilli 43,44 % des suffrages. Parmi les 18 autres candidats, aucun n’a dépassé les 3 % des voix.

Le second tour de l’élection présidentielle est prévu pour le 14 novembre, selon la présidente de la commission électorale, Davidetta Browne. Il est intéressant de noter que George Weah et Joseph Boakai se sont déjà affrontés lors du second tour de l’élection présidentielle en 2017, au cours de laquelle, Weah avait remporté 60 % des votes.

George Weah, qui est au pouvoir depuis janvier 2018, cherche à obtenir un nouveau mandat de six ans en promettant d’apporter davantage de prospérité au Libéria. En revanche, Joseph Boakai, ancien vice-président de l’ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, a axé sa campagne sur l’amélioration des services sociaux, notamment les soins de santé, l’éducation et la protection sociale.