Libération d’un otage roumain enlevé au Burkina Faso en 2015

Après six années de captivité entre les mains d’un groupe jihadiste affilié à Al-Qaïda, l’otage roumain Iulian Ghergut a été libéré au Burkina Faso.

Une lueur d’espoir perce dans l’obscurité des années de captivité pour Iulian Ghergut, le plus ancien otage occidental détenu au Sahel. La Roumanie a annoncé ce mercredi, sa libération, marquant ainsi la fin d’une épreuve longue et éprouvante. Enlevé le 4 avril 2015 au Burkina Faso par un groupe jihadiste lié à Al-Qaïda, Iulian Ghergut a été retenu en otage pendant six ans, plongeant sa famille et son pays dans l’incertitude.

Le ministère roumain des Affaires étrangères a confirmé la nouvelle, révélant que M. Ghergut était « actuellement en sécurité sur le territoire de la Roumanie », et qu’il avait été rapatrié avec succès. Cette libération a été rendue possible grâce à des efforts diplomatiques concertés et à la coopération internationale, en particulier l’assistance cruciale du Maroc. Le président roumain Klaus Iohannis a exprimé sa gratitude envers les « partenaires extérieurs qui ont soutenu » la Roumanie tout au long de cette épreuve difficile.

Iulian Ghergut, qui était officier de sécurité dans une mine de manganèse située près des frontières du Mali et du Niger, a été enlevé par cinq hommes armés il y a six ans. Son retour à la liberté est un soulagement pour sa famille et sa nation, mais soulève également des questions sur les conditions de sa détention et les défis auxquels sont confrontés les otages occidentaux dans la région du Sahel.