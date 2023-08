Libération des prisonniers politiques: les propositions de Théodore Holo

- Publicité-

L’ancien président de la cour constitutionnelle, le professeur Théodore Holo était dimanche 20 Août sur Peace Fm où il a opiné sur divers sujets d’actualité. L’universitaire a fait au cours de cette sortie, des propositions à Patrice Talon sur la situation des détenus politiques.

La crispation de l’atmosphère socio-politique est l’un des points abordés dimanche par l’ancien président de la cour constitutionnelle, le professeur Théodore Holo dans l’émission « de vous à nous » de Peace Fm. Selon le Professseur Théodore Holo, la décrispation est conditionnée par la libération des prisonniers politiques.

« Je pense que ça doit y contribuer parce que ceux qui sont en prison ont des amis, des familles. Quelques fois, les familles sont disloquées, il faut en tenir compte. Et ceux-là qui ont des familles, des sympathisants, prennent des postions hostiles au pouvoir qui créée ces conditions difficiles à leur fils, à leur frère ou à leurs amis« , a confié l’universitaire. Theodore Holo

A l’en croire, tant que ces personnalités gardées en détention ne seront pas libérées, leurs proches « resteront braqués sur les aspects négatifs au regard de leur vécu quotidien« , a confié Théodore Holo.

Pour la préservation de la paix, l’ancien président de la Cour constitutionnelle préconise une loi d’amnistie. Selon lui, il faut absolument pour la décrispation de l’atmosphère, « que les gens recouvrent leur liberté ».

Pour cela, l’universitaire penche beaucoup plus sur la prise d’une loi d’amnistie plutôt que la grâce présidentielle. « L’amnistie, ce n’est plus inscrit au casier judiciaire or la grâce interrompt l’exécution de la peine mais n’efface pas la peine qui demeure inscrit au casier judiciaire » , nuance-t-il.

Ancien ministre des affaires étrangères sous l’ancien président Nicéphore Soglo, le professeur Théodore Holo a été président de la cour constitutionnelle en succession du bâtonnier Robert Dossou. Il a passé le témoin à l’actuel président du parti de l’union Progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou.