Libération de deux marins géorgiens enlevés au large du Gabon

Les autorités géorgiennes ont annoncé la libération de deux marins géorgiens qui avaient été enlevés début mai par des pirates au large du Gabon. Grâce aux efforts conjoints du ministère géorgien des Affaires étrangères, de l’ambassade de Géorgie en Afrique du Sud et de l’agence géorgienne de transport maritime, les marins ont retrouvé la liberté le 21 mai dernier. Cependant, des informations concernant le sort du capitaine russe enlevé n’ont pas été divulguées.

Les marins géorgiens ont été enlevés le 2 mai lorsque des pirates ont attaqué leur navire, le Grebe Bulker, qui se trouvait dans les eaux territoriales du Gabon. Le vraquier, mesurant 190 mètres de long et appartenant à la compagnie de transport maritime américaine Eagle Bulk Shipping Inc., battait pavillon des îles Marshall au moment de l’attaque.

Une source judiciaire gabonaise, souhaitant conserver l’anonymat, a rapporté que le navire avait été attaqué alors qu’il était au mouillage à moins de 8 kilomètres du port commercial gabonais d’Owendo, situé dans la banlieue de la capitale, Libreville. Les pirates ont enlevé le capitaine russe ainsi que ses deux officiers géorgiens. Les circonstances entourant leur libération demeurent floues, et aucune information n’a été fournie sur le sort du capitaine russe.

Les autorités géorgiennes se sont mobilisées rapidement pour assurer la libération des marins. Grâce aux efforts concertés du ministère géorgien des Affaires étrangères, de l’ambassade de Géorgie en Afrique du Sud et de l’agence géorgienne de transport maritime, les marins ont été libérés le 21 mai. La porte-parole de la diplomatie géorgienne, Mari Nartchemachvili, a souligné que les marins libérés étaient en état satisfaisant, sans donner plus de détails sur les conditions de leur libération.

Cette attaque constitue l’une des plus proches des côtes et d’une grande ville gabonaise jamais perpétrées par des pirates. Le Golfe de Guinée, notamment au large du Nigeria, du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale, est régulièrement le théâtre d’attaques de pirates qui emmènent leurs otages au Nigeria, exigeant parfois une rançon pour leur libération.