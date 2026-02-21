Liban : six morts dans des frappes israéliennes dans la vallée de la Bekaa

Au moins six personnes ont perdu la vie vendredi 20 février 2026 à la suite de frappes menées par Israël dans la vallée de la Bekaa, dans l’est du Liban, a rapporté l’agence nationale d’information libanaise (ANI).

Plus tôt dans la journée, l’armée israélienne avait publié un communiqué affirmant avoir visé, dans ce même secteur, ce qu’elle qualifie d’« centre de commandement du Hezbollah ».

Les autorités libanaises n’ont pas, dans l’immédiat, précisé l’identité des victimes ni donné de bilan détaillé au-delà du nombre de morts communiqué par l’ANI.

La vallée de la Bekaa, située le long de la frontière orientale du pays, est régulièrement citée comme un secteur sensible où se concentrent des installations et des réseaux attribués au mouvement chiite libanais, ce qui en fait souvent un théâtre d’opérations et de tensions transfrontalières.

Enjeux et situation sur le terrain

Les annonces croisées — bilan de victimes côté libanais et ciblage revendiqué par l’armée israélienne — soulignent le risque d’une intensification des affrontements entre les belligérants. Les autorités locales et les organisations de secours sont généralement les premières à intervenir pour établir un état des lieux et prendre en charge les blessés.

Pour l’heure, les détails opérationnels restent limités : ni les circonstances précises des frappes ni les éventuels dégâts collatéraux n’ont été décrits en profondeur par les parties prenantes. La situation sur place demeure évolutive et sujette à de nouvelles communications officielles dans les heures qui suivent.