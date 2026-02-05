Liam Rosenior fait le point sur Palmer et Gittens avant Chelsea–Wolverhampton

Chelsea se rendra à Molineux ce samedi à 15h GMT pour la 25e journée de Premier League, où les Blues affronteront Wolverhampton. À deux jours de ce déplacement, l’entraîneur Liam Rosenior a pris la parole depuis Londres afin de dresser un point sur l’état de son groupe.

Après la défaite d’un but subie face à Arsenal en Carabao Cup mardi, le club londonien souhaite vite retrouver le chemin du succès en championnat. Malgré la 20e place occupée par les Wolves, Rosenior a insisté sur le fait que l’opposition ne s’annonce pas simple, surtout sur leur pelouse où ils peuvent être redoutables.

Sur le plan des joueurs, l’entraîneur a confirmé la disponibilité de Cole Palmer et d’Estêvão Willian, tous deux aptes à participer à la rencontre et potentiellement à enchaîner une rencontre complète dans les Midlands. Palmer, en particulier, reste l’une des pièces majeures de l’attaque cette saison.

Blessures et incertitudes

En revanche, Reece James et Pedro Neto demeurent incertains. Leur participation dépendra des dernières séances d’entraînement, au terme desquelles le staff médical fera le point. Rosenior a précisé qu’il convenait de rester prudent après le match éprouvant contre Arsenal et qu’aucune décision ne serait prise avant d’avoir observé leur évolution.

La nouvelle la plus préoccupante concerne Jamie Gittens. Victime d’une lésion touchant les ischio-jambiers et impliquant une déchirure d’un tendon au niveau de la jambe, le jeune ailier sera éloigné des terrains pour plusieurs semaines, sans date de retour fixée à ce jour. Rosenior a déploré l’absence de ce jeune talent, qu’il a qualifié de perte importante pour l’effectif.

Malgré ces absences et questions de dernière minute, Chelsea se présente à ce déplacement avec l’objectif de relancer sa série de résultats en championnat. Le club pointe actuellement à la cinquième place du classement, avec 40 points au compteur.