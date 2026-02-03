LFP désigne l’équipe arbitrale du Classique PSG-OM (J21) de Ligue 1

La Ligue de Football Professionnel a publié ce mardi la composition des équipes arbitrales retenues pour la vingt-et-unième journée de Ligue 1. Le communiqué précise notamment les officiels chargés des différentes rencontres programmées ce week-end.

La confrontation la plus attendue reste bien sûr le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, qui se jouera au Parc des Princes dimanche à 20h45. Après la victoire marseillaise au match aller (1-0), cette nouvelle rencontre suscite une forte attention autour du duel sportif et de l’arbitrage.

Pour diriger cette affiche, la LFP a désigné Willy Delajod à la tête du trio arbitral principal. Son nom figure au centre de la feuille de match, aux côtés des assistants et des officiels vidéo qui prendront part à la gestion de la rencontre.

Composition de l’équipe arbitrale du Classique

Arbitre central : Willy Delajod.

Assistants sur la touche : Erwan Finjean et Valentin Evrard.

Quatrième officiel : Bastien Dechepy.

