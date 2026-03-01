L’ex-gardien d’Arsenal Arthur Okonkwo rejoint la sélection du Nigeria

Des sources nigérianes annoncent qu’Arthur Okonkwo, ancien portier passé par les rangs d’Arsenal, pourrait opter pour la sélection nigériane après avoir évolué en Angleterre.

Des sources nigérianes annoncent qu’Arthur Okonkwo, ancien portier passé par les rangs d’Arsenal, pourrait opter pour la sélection nigériane après avoir évolué en Angleterre.

Selon le site All Nigeria Soccer, le gardien a porté le maillot des équipes de jeunes anglaises à plusieurs reprises, mais il n’a jamais été aligné lors d’une rencontre officielle. Cette absence d’apparitions comptabilisées en compétition officielle signifie qu’il n’est pas « verrouillé » sur le plan international et peut donc envisager un changement d’allégeance.

Les règlements qui encadrent les transferts de nationalité sportive ne s’appliquent pleinement qu’aux joueurs ayant déjà participé à des tournois officiels, comme les phases qualificatives de l’Euro ou les Coupes du monde juniors. Tant qu’un footballeur n’a pas été engagé dans ce type de matchs, la porte reste ouverte pour une nouvelle sélection.

Publicité

Situation sportive et perspectives internationales

Sur le plan collectif, Okonkwo a concentré ses efforts sur son club, Wrexham, durant la saison en cours : il a disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues, entre Championship, FA Cup et League Cup, et signé dix clean sheets. Ses prestations ont pesé dans la qualification de son équipe pour les barrages et dans le parcours en FA Cup, qui les a conduits jusqu’au stade des huitièmes où ils seront opposés à Chelsea.

Le calendrier international du Nigeria prévoit des affiches face à l’Iran puis à la Jordanie ce mois-ci. Le sélectionneur Eric Chelle pourrait décider d’appeler le gardien, dont le profil et la disponibilité administrative semblent répondre aux critères pour une convocation.