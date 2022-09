Lewandowski: « il y a un chemin plus court vers le Ballon d’Or depuis le Barça que depuis le Bayern »

Dans des propos relayés par Sport, Robert Lewandowski a fait le bilan de ses débuts avec le FC Barcelone. L’attaquant polonais a également estimé qu’il a plus de chances de rempoter le Ballon d’Or au Barça qu’il en avait au Bayern Munich.

Recrue phare du mercato estival du FC Barcelone, Robert Lewandowski n’a pas tardé a montré ses qualités devant le but. L’attaquant polonais a déjà trouvé le chemin des filets à 11 reprises en 8 matches toutes compétitions confondues, dont 7 titularisations. Il a aussi délivré deux passes décisives. Des débuts tonitruants évoqués par l’ancien du Bayern Munich dans des propos rapportés par Sport.

«Je me sens bien à Barcelone. L’adaptation a été très bonne. Je sais que le chemin jusqu’ici n’a pas été facile, mais maintenant je suis au Barça, c’est là que je voulais être et c’est le plus important (…) J’apprends comment fonctionne un autre club, comment il est géré. Ce sont des expériences nouvelles et très intéressantes», a-t-il expliqué avant d’ajouter: «avoir toujours la possibilité d’être dans des clubs de ce type est une valeur ajoutée non seulement pour les mois et les années à venir, mais aussi pour toute la vie (…) Ma signature pour le Barça m’a donné un coup de boost. Cela a renforcé mon estime de moi. Je savais que je devais faire la différence dans les résultats des matchs et je n’ai pas peur de ce rôle. Je suis très fier de moi.»

Lewy, qui a passé 8 années en Allemagne, a ensuite comparé la Bundesliga à la Liga: «La Bundesliga est bien plus physique. En Liga, il y a beaucoup d’équipes qui essaient de jouer un style de football particulier. C’est comme ça que je le vois en ce moment». Heureux dans son nouveau club, il ne se sent pas différent de ses jeunes coéquipiers.

Plus proche du Ballon d’Or au Barça

«Je ne me sens pas comme leur gourou. Ils sont prêts à parler et n’hésitent pas à poser des questions. Je partage mes connaissances et mon expérience avec eux. Rappelons-nous qu’il y a des joueurs expérimentés à Barcelone, et je n’appartiens pas seulement au groupe des seniors. Je suis nouveau dans l’équipe, je veux avoir un bon contact avec tout le monde. Bien qu’ils soient très jeunes, ils montrent déjà de grandes compétences et vont s’améliorer très rapidement».

Robert Lewandowski qui est passé tout proche de remporter le Ballon D’or à deux reprises, d’abord en 2020, annulé à cause du Covid et ensuite en 2021, remporté dans la polémique par Lionel Messi, sait qu’il a désormais plus de chances de remporter la plus prestigieuse des distinctions individuelles en évoluant avec les Culés. «Gagner le Ballon d’Or ? Je sais que Barcelone est l’équipe où le plus de joueurs ont remporté le Ballon d’Or. Je pense qu’il y a un chemin plus court vers le Ballon d’Or depuis le Barça que depuis le Bayern».

Pour finir, Lewy a évoqué le choix de la deuxième journée de la Ligue des champions contre son ancienne équipe (défaite 2-0 du Barça): «Le match contre le Bayern a été un grand défi pour moi. Il m’était impossible d’arrêter tous ces sentiments. C’était plus qu’un match sportif pour moi, c’était un match émotionnel». Désormais, Robert Lewandowski rêve d’atteindre les sommets avec le FC Barcelone.