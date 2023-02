 «L’Éternel a donné, et l’Éternel a pris », Nana Akufo-Addo pleure la mort de Christian Atsu

Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a réagi au décès de Christian Atsu, retrouvé mort dans les décombres suite au séisme en Turquie. Et le chef de l’Etat a adressé ses condoléances à la famille de l’attaquant des Black Stars.

« Le corps sans vie d’Atsu a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé », confirmait ce samedi Murat Uzunmehmet, l’agent du footballeur ghanéen, cité par l’agence turque DHA.

Enseveli par les gravas de son immeuble depuis le tremblement de terre qui a frappé la partie Est de la Turquie, le 6 février dernier, l’attaquant d’Hatayspor n’aura donc pas survécu à son séjour de 12 jours passés sous terre. Une triste nouvelle qui a endeuillé toute la planète avec des réactions venant des quatre coins.

Le président ghanéen n’est pas non plus resté en retrait de ce tragique décès de son compatriote. Sur ses réseaux sociaux, Nana Akufo-Addo n’a pas caché son chagrin. « Le football ghanéen a perdu l’un de ses meilleurs personnels et ambassadeurs, un qui sera difficile à remplacer. Il nous manquera cruellement« , a-t-il déclaré dans un long post sur sa page Facebook.

Citant quelques versets de la Bible, le chef de l’Etat a prié l’Éternel d’accepter l’âme de l’illustre disparu qui quitte cette terre à 31 ans, laissant une veuve et trois enfants. « L’Éternel a donné, et l’Éternel a pris…Job 1:21. Que son âme repose dans le bosom du Tout-Puissant jusqu’au dernier jour de la Résurrection où nous nous reverrons tous. Amen«, a-t-il ajouté.

Avant de présenter ses condoléances à la famille du footballeur: « Au nom du Gouvernement et du peuple ghanéens, je présente mes sincères condoléances à la veuve, aux enfants et à la famille de notre compatriote ghanéen, Christian Atsu, pour la triste nouvelle de son décès« .

