L’Espagne envoie un train récupérer 600 tonnes de maïs en Ukraine

Le train avec 25 conteneurs a quitté Madrid mardi pour la Pologne. Objectif : récupérer des céréales précieuses bloquées en Ukraine.

Le train de la branche “fret” de Renfe est en route vers l’Ukraine, où 25 conteneurs emporteront 600 tonnes de maïs pour le ramener à Barcelone après une escale près de Perpignan. Dans un communiqué, le gouvernement espagnol cite un essai avec ce convoi inédit qui pourrait se multiplier s’il réussit. Le train de marchandises reviendra à Barcelone début septembre avec des conteneurs chargés de céréales précieuses qui manquent tant en Europe et en Afrique du Nord.

Si le trafic maritime a bien repris ces derniers jours, il dégouline toujours et les stocks de céréales ukrainiens ne se vident guère. Avec cette première expérience, l’Espagne entend démontrer “la faisabilité technique et économique du transport de céréales par rail comme alternative au transport maritime à une époque marquée par la guerre d’Ukraine et les incidents dans les ports”.

Changement de locomotive à Soler

Le train est parti de Madrid vers l’Ukraine via la Pologne mardi soir. Au retour, il empruntera “l’autoroute ferroviaire qui traverse l’Europe de Łódź (Pologne) à Barcelone”. Renfe décide d’envoyer une locomotive spéciale à Soler (Pyrénées-Orientales) afin de transporter des marchandises de valeur sur la ligne à grande vitesse vers le port de Barcelone au retour.

L’Espagne indique que dans un avenir très proche, elle pourrait augmenter ces routes vers l’Ukraine, mais surtout augmenter le débit de céréales transportées.